Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit Messer - Bundespolizei ergreift 59-Jährigen in RE11

Dortmund - Hamm (ots)

Am gestrigen Abend (23. Januar) befand sich ein Mann mit einem gefährlichen Gegenstand in einem Zug. Bei Ankunft im Dortmunder Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten diesen fest.

Gegen 19:30 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über einen Mann mit einem Messer in dem RE11, welcher in den Hauptbahnhof Dortmund einfahre. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig und stellten im hinteren Zugteil des Regionalexpress einen 59-Jährigen fest. Dieser saß allein in einer Sitzgruppe und hielt ein Küchenmesser in der Hand. Dieses rammte er mehrfach in den vor im befindlichen Tisch. Die Einsatzkräfte brachten den Deutschen zu Boden und fixierten diesen mittels Handfesseln. Das Messer, welches eine Klingenlänge von über 20 cm aufwies, verblieb währenddessen auf dem Tisch und wurde anschließend sichergestellt. Die Uniformierten brachten den Mann zur Bundespolizeiwache. Zeitgleich befragten weitere Polizisten vor Ort befindliche Reisende.

Die Einsatzkräfte durchsuchten den Hammer und fanden dabei eine Geldwertkarte auf, welche nicht ihm zugeordnet werden konnte. Der Mann ist bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Äußern wollte er sich zu den Geschehnissen nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Beamten forderten die Videoaufnahmen aus dem Zug an. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Anschließend wurde der 59-Jährige aus den Wachräumen entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell