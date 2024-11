Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.11.2024), gegen 05:00 Uhr, brachen Unbekannte einen in einer Garage in der Altstadtgasse abgestellten VW Golf auf. Nach ersten Ermittlungen fanden sie hierbei den Schlüssel eines weiteren, weißen VW Golf auf und entwendeten das Auto, welches am Altstadtplatz abgestellt war. Anhand vorhandener Kameraaufnahmen dürften die Täter mit einem weißen Transporter mit einem Firmenlogo unterwegs gewesen sein, welcher bereits gegen 17:20 Uhr am Altstadtplatz abgestellt wurde. Durch den Aufbruch und den Autodiebstahl entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Wer kann Hinweise auf den Transporter und die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell