POL-PPRP: Unfall an Kreuzung

Am Donnerstagmittag (14.11.2024, gegen 11:20 Uhr) wurde ein 56-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in der Berliner Straße leicht verletzt. Ein 41-jähriger Autofahrer wollte in eine Einfahrt fahren und stieß mit dem auf dem Radweg fahrenden 56-Jährigen zusammen. Ein Krankenwagen wurde nicht benötigt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro.

