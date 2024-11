Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (13.11.2024), zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr, stellte ein 66-Jähriger sein Chrysler Cabrio an einer Kleingartenanlage in der Langgartenstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren das Verdeck mittels Schnitt geöffnet und ein Navigationssystem aus dem Handschuhfach entwendet worden. Außerdem wies das Fahrzeug mehrere Beschädigungen auf. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

