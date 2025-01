Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Hollage: Ohne Führerschein, alkoholisiert und falsche Kennzeichen - Polizeistreife stoppt 28-jährige Autofahrer

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend wurde eine Polizeistreife gegen 23:00 Uhr auf einen Toyota aufmerksam, welcher den Hullerweg in Richtung Pollerweg befuhr. Die Polizisten entschieden sich für eine Kontrolle und hielten das Fahrzeug folglich in der Neulandstraße an.

Bei dem Fahrer des Wagens handelte es sich um einen 28-jährigen Mann aus Papenburg. Wie sich schnell herausstellte, verfügte dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,1 Promille festgestellt werden.

Für den 28-Jährigen ging es anschließend für die Entnahme einer Blutprobe sowie weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle. Dort fanden die Polizisten heraus, dass die Kennzeichen nicht zum Toyota passten. Diese gehörten zu einem Mercedes. Die Überprüfung des Toyotas ergab zudem, dass dieser zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Der Toyota wurde daraufhin abgeschleppt und beschlagnahmt. Ebenso beschlagnahmten die Beamten die Fahrzeugpapiere und die Kennzeichen.

Die Polizei leitete gegen den 28-Jährigen mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Urkundenfälschung, ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

