Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Auto kollidiert mit Hauswand- Zwei Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 22.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 18-jährige Mercedes- Fahrerin befuhr die Schützenstraße in Fahrtrichtung Schollhof. Aufgrund von Straßenglätte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins schleudern. Hierbei durchbrach sie einen dortigen Gartenzaun und kollidierte mit einer Hauswand. Das Fahrzeug fing darauf an zu brennen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Fahrerin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Personen wurden in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand Sachschaden.

