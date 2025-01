Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Silvestervorfälle in der Wörthstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Silvester auf Neujahr 2025 ist es im Stadtgebiet Osnabrück zu mehr als 20 Vorfällen von Schadensfeuern und schadensträchtigen Ereignissen gekommen, bei den Feuerwerkskörper eingesetzt wurden und so Mülleimer, Briefkästen, eine Hecke, sowie Wohn-/Geschäftshäuser beschädigt wurden. Zum Glück kam es zu keinem Personenschaden. Täterhinweise gibt es in den allermeisten Vorfällen nicht.

In der Wörthstraße in Osnabrück konnte jedoch eine vierköpfige Personengruppe beobachtet werden, aus der ein Feuerwerkskörper in eine Mülltonne geworfen worden sei. Die Wucht der Explosion sprengte den Mülltonnendeckel ab, der wiederum das Glasdach eines PKW vollständig zerstörte. Der Vorfall ereignete sich am 01.01.2025, gegen 00:20 Uhr, in der Wörthstraße Ecke Rosemannstraße. Laut Zeugenaussagen hätten sich zu diesem Zeitpunkt eine Vielzahl von Personen auf der Straße befunden. Nachdem der PKW beschädigt worden sei, flüchtete die Personengruppe in unterschiedliche Richtungen.

Die Personengruppe kann wie folgt beschrieben werden:

Zwei dunkel gekleidete männliche Personen, Anfang 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit zwei eher hell bekleideten weiblichen Personen, von denen eine Person ein auffälliges rosa/ pinkes Kopftuch trug.

Später kam es in der Wörthstraße noch zu zwei Briefkastensprengungen, bei denen die entsprechenden Kästen beschädigt wurden, weil Knaller eingeworfen worden waren. Ob ein Zusammenhang mit dem weiteren Vorfall besteht, konnte nicht beobachtet werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich telefonisch tagsüber unter 0541/327-3103 oder zu sonstigen Zeiten unter 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell