Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Mauer beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Meckenheim (ots)

Am Montagmorgen (18.11.20204) entdeckte eine Anwohnerin der Wormersdorfer Straße in Meckenheim, dass eine Mauer in ihrem Vorgarten erheblich beschädigt worden war.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Mauer im Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr am Sonntagabend und 08:00 Uhr am Montagmorgen durch ein Kraftfahrzeug beschädigt, welches sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte. Zur Unfallzeit befuhr der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführende die Wormersdorfer Straße mutmaßlich in Richtung Wormersdorf, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Mauer auf etwa drei Metern Länge. An der Mauer wurden rote Lackanhaftungen festgestellt.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht übernommen. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat das flüchtige und wahrscheinlich durch den Unfall stark beschädigte Fahrzeug zur Tatzeit beobachtet? Wo wurde ein beschädigter roter Pkw zur Reparatur gebracht? Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

