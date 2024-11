Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Diebstahl hochwertiger Uhren - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Der bislang unbekannte Mann soll nach dem derzeitigen Ermittlungsstand am 20.07.2024 gegen 14:15 Uhr die Verkaufsräume eines Juweliers auf der Remigiusstraße betreten haben. Im Rahmen eines Verkaufsgesprächs ließ sich der Tatverdächtige drei hochwertige Uhren präsentieren und flüchtete anschließend mit den Uhren aus dem Geschäft in Richtung der Schlosskirche. Der Verdächtige, der zum Tatzeitraum eine medizinische Mundschutzmaske trug, wurde in den Verkaufsräumen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Etwa. 40 Jahre alt - ca. 170cm groß, sportliche Statur - trug bei Tatausführung eine blau-weiße Basecap mit Aufdruck, ein schwarzes Langarmshirt mit goldgelbem Aufdruck und eine beige Cargohose mit Seitentaschen.

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/151605 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell