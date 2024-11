Polizei Bonn

POL-BN: Poppelsdorf: Hochwertige Koffer aus Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses gestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 17.11.2024, in dem Zeitraum zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt vier hochwertige Reisekoffer aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf dem Wallfahrtsweg in Bonn-Poppelsdorf.

Sie waren zunächst über das Treppenhaus in die Kellerräume gelangt. Hier verschafften sie sich dann Zugang in ein Kellerabteil, welches mit einer Zauntüre verschlossen war. Die Unbekannten nahmen die vier leeren Koffer der Marken Rimowa und Delsey an sich - mit ihrer sperrigen Beute verließen sie den Ort des Geschehens schließlich unerkannt.

Die von der alarmierten Polizeistreife eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Unbekannten, zu denen derzeit keine Beschreibungsmerkmale vorliegen.

Das zuständige KK 33 übernimmt die weitere Bearbeitung des Falles. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell