Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten, Mann entblößt sich vor Spaziergängerin

Heilbronn (ots)

Wertheim: Pkw erfasst Fußgänger auf Parkplatz Am Dienstag, gegen 16:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in Wertheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger verletzt wurden. Die Fahrerin eines VW Golf war in der Straße Almosenberg unterwegs, als sie beim Verlassen des Parkplatzes einer Gaststätte vermutlich kurz unachtsam war und mit zwei Fußgängern kollidierte. Anschließend prallte sie gegen einen geparkten BMW. Beide Fußgänger, eine 24-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Werbach: Exhibitionist belästigt Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Gamburg und Niklashausen zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 89-jährige Frau war dort spazieren, als ihr ein unbekannter Radfahrer entgegenkam, abstieg und sie ansprach. Während des Gesprächs öffnete er plötzlich seine Jacke und entblößte sein Geschlechtsteil. Er forderte die Frau auf, "mitzumachen". Als sie dies verneinte, stieg der Mann wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Gamburg davon. Der Täter wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine Wollmütze sowie eine Jacke. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell