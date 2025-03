Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Staubsauger geklaut, Einbruch und Widerstand gegen Polizeibeamte

Massenbachhausen: Diebstahl aus Lkw - Zeugen gesucht Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Gelände einer Spedition in der Massenbachhausener Jahnstraße betreten. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 7 Uhr durchtrennten sie die Verplombung eines dort abgestellten Lkw-Aufliegers und entwendeten zahlreiche Kartons mit Staubsaugern und Zubehör der Marke Dyson. Der Abtransport erfolgte vermutlich mit einem größeren Fahrzeug, das hinter dem Gebäude abgestellt wurde. Der Wert der gestohlenen Ware liegt im sechsstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Neudenau: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Neudenau ein. In der Siglinger Straße hebelten sie eine Lagertür auf und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie Bargeld und einen Warengutschein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132 93710 entgegen.

A6/Erlenbach: Autofahrer unter Drogeneinfluss leistet Widerstand Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei einen 34-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 6 auf dem Parkplatz Sulmtal Süd. Da der Mann deutliche Anzeichen von Drogenkonsum aufzeigte, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Während der weiteren Maßnahmen versuchte er zu fliehen, konnte von den sportlichen Beamten jedoch bereits nach wenigen Metern eingeholt werden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte zu.

