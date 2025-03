POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Pkw

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Mülltonnen angezündet Ein Vandale zündete am Donnerstagmorgen gegen 04 Uhr mehrere Mülltonnen in der Eberhard-Heim-Straße an und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang ...

mehr