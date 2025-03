Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand, Unfallfluchten, Sachbeschädigungen, DRK-Mitarbeiterin angegriffen, Unfall

Aalen (ots)

Aalen - Wasseralfingen: Balkonbrand

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 03:20 Uhr in der Obere Weinbachstraße zu einem Brand auf einem Balkon. Der Brand konnte durch den Bewohner der betroffenen Wohnung vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 23 Wehrleuten im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Obere Weinbachstraße machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Neresheim: Unfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Abt-Angehrn-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Hecke. Im Anschluss an die Kollision flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001 entgegen.

Neresheim: Fenster eingeworfen

In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 09:00 Uhr warfen Unbekannte ein Fenster der Härtsfeldschule Neresheim ein. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neresheim erbittet unter der 07326 919001 Hinweise auf die Vandalen.

Neresheim: Rettungssanitäterin angegriffen

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, wurde ein alkoholisierter 28-Jähriger in der Heidenheimer Straße durch eine Mitarbeiterin des DRK medizinisch versorgt. Im Rahmen der Behandlung trat der 28-jährige Mann unvermittelt nach der DRK-Mitarbeiterin, welche in der Folge leicht verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Bopfingen - Aufhausen: Reifen zerstochen

Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, wurde in der Rosenstraße an einem dort abgestellten Land Rover der Reifen zerstochen. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Lorch: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 8:40 Uhr und 9:30 Uhr, einen in der Maierhofstraße geparkten Ford. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd - Bettringen: Pedelec-Fahrer von PKW erfasst

Am Mittwoch wollte ein 63-jähriger Mini-Fahrer gegen 16 Uhr aus einer Hofeinfahrt in die Güglingstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Kreisverkehr unterwegs war und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision wurde der Pedelec-Fahrer über die Motorhaube des Mini geschleudert und schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell