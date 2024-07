Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Explosion im Mehrfamilienhaus: Unklare Substanz erfordert umfangreichen ABC-Einsatz

Lohmar (ots)

Am Samstag, den 29.06.2024 gegen 11:00 Uhr wurden die Löscheinheiten Lohmar, Scheiderhöhe, die IuK Einheit und die Wehrführung zu einer Explosion im Keller eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle mitgeteilt, dass sich noch eine Person im Keller befindet. Vor Ort ging ein Trupp zur Menschenrettung in den Keller vor und konnte die Person schnell dem Rettungsdienst übergeben. Bei der Erkundung stellte sich jedoch heraus, dass sich im Keller eine gelbe Substanz unklarer Herkunft befand und der erkundende Trupp einen reizenden Geruch wahrnahm. Aufgrund dieses Sachverhaltes wurden im weiteren Einsatzverlauf weitere Spezialkräfte zur Sicherung und Identifizierung dieser Substanz alarmiert. Unter anderem wurden wir durch die Analytische Task Force der Berufsfeuerwehr Köln unterstützt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Einsatzstelle an das Landeskriminalamt übergeben. Weitere Informationen zu diesem Einsatz finden Sie bei der Polizei Rhein-Sieg.

