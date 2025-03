Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gschwend - Wildgarten: Unfall

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 88-jähriger Opel-Fahrer die B298 von Gschwend kommend in Richtung Reippersberg. Gegen 15:10 Uhr kam der Senior kurz nach der Ortsausfahrt Wildgarten aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Straßenschild. In der Folge überschlug sich der Opel und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Opel-Fahrer wurde in sein Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Gschwend aus diesem befreit. Anschließend kam der 88-Jährige leichtverletzt in ein Krankenhaus. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschlepper geborgen.

