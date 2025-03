POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall, Unfallfluchten

Aalen (ots) - Rot am See: Unfall im Begegnungsverkehr Am Mittwochmorgen gegen 08 Uhr befuhr eine 31-jährige Opel-Fahrerin den Alemannenweg vom Bebenburger Weg kommend. In einer Kurve geriet die 31-Jährige aufgrund tiefstehender Sonne zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 61-jähigen VW-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

