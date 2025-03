Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Sachbeschädigung, Diebstahl, Widerstand gegen Polizeibeamte und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen-Westhausen: Unfall durch Falschfahrer auf der A7

Am Dienstag kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Unfall auf der A7. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die nach Ulm führende Autobahn in entgegengesetzte Richtung (in Richtung Würzburg). Kurz vor der Anschlussstelle Aalen-Westhausen kollidierte der 78-jährige Falschfahrer mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer. Der 78-jährige Mercedes-Fahrer, der 24-jährige Alfa-Fahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die A7 in Fahrtrichtung Ulm bis 03:21 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen, weshalb der 78-Jährige die A7 in entgegengesetzte Richtung befuhr, dauern an.

Essingen: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, wurde ein Mercedes, der in der Goethestraße abgestellt war, von Unbekannten auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Aalen/Wasseralfingen: E-Bike entwendet

Aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Eichelbergstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Montagabend ein E-Bike entwendet. Das Rad der Marke Cube war mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 9796-0 zu melden.

Aalen: Unfall

Ein 69-jähriger Mercedes-Lenker befuhr am Dienstag gegen 14:35 Uhr die Burgstallstraße. An der dortigen Ampel wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei eine 42-jährige, vorfahrtsberechtigte Hyundai-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnten am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr auf dem Marktplatz einen 24-jährigen Mann feststellen, welcher versucht hatte, in Richtung eines Autos zu schlagen. Zur Unterbindung dieser und weiterer Störungen wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Da der stark alkoholisierte junge Mann diesem nicht nachkam und in der Folge die Beamten mehrfach beleidigte, wurde ihm zur Verhinderung weiterer Störungen der Gewahrsam erklärt. Da sich der 24-Jährige gegen diese Maßnahme sperrte, musste er durch die Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Während des Transportes in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd beleidigte der junge Mann die Beamten fortlaufend. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Garagentor aufgebrochen

Unbekannte brachen am Dienstagabend im Hubertusweg ein, mit einem Fahrradschloss gesichertes, Garagentor auf und verschafften sich Zugang zum Inneren. Gegenstände wurden durch die Einbrecher nicht entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell