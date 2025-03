Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Brand - Unfälle

Waiblingen: In Imbiss eingebrochen

Zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 10:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Imbiss in der Max-Eyth-Straße ein und entwendeten aus der Kasse einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Brand eines Altpapiercontainers

Zeugen bemerkten am Dienstagabend gegen 23 Uhr einen brennenden Altpapiercontainer und verständigten die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug und acht Wehrleuten vor Ort und löschten den Brand. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Schorndorf-Haubersbronn: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 28-jähriger Fahrer eines Ford Transit übersah am Dienstag gegen 16:50 Uhr beim Rangieren in der Bronnwasenstraße einen 68 Jahre alten Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Fußgänger erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Spiegelberg: Unter Alkohol von Straße abgekommen

Am Dienstagabend, gegen 19:50 Uhr befuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer die Landesstraße L1117 von Bernhalden kommend in Richtung Kurzach. In einer Rechtskurve verlor der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam abseits der Straße in einem Waldstück zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Ford-Fahrer mit über 1 Promille unterwegs war. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Ferner wurden etliche Jungbäume beschädigt.

