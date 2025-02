Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: LKW flüchtet von Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Vermutlich am Mittwochmorgen beschädigte der Fahrer eines LKW im südöstlichen Stadtgebiet ein Auto und flüchtete. Der Pkw des Geschädigten stand in der Landauer Straße, in Höhe des rückwärtigen Bereichs des städtischen Krankenhauses. Der Besitzer stellte um 8 Uhr den Schaden fest und informierte die Polizei. Vermutlich durch eine hydraulische Ladebordwand beim Be- oder Entladen des Lasters wurde das Fahrzeugheck des roten Hyundai beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

