POL-PDPS: Durchsuchung der Schule abgeschlossen

Zweibrücken (ots) - Aufgrund einer erneuten Bombendrohung läuft sei kurz vor 11 Uhr wieder ein Polizeieinsatz an der Herzog-Wolfgang-Schule. Die Absperrung und Räumung des Schulgeländes wird derzeit gewährleistet. Die Schüler werden von Polizeikräften zur Sammelstelle in die Ignaz-Roth-Halle, Landauer Straße begleitet. Eltern können sich an die Sammelstelle wenden. |krä Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

