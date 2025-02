POL-HX: 64-Jährige aus Marienmünster wieder vermisst

Willebadessen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. Februar, kam es in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Willebadessen zu einem Diebstahl von drei hochwertigen Mountainbikes. Die Täter verschafften sich durch den hinteren Gartenbereich Zugang zum Grundstück und brachen in einen Schuppen ein, in dem die Fahrräder mit einem Gesamtwert im fünfstelligen ...

mehr