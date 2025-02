Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei hochwertige Fahrräder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Willebadessen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. Februar, kam es in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Willebadessen zu einem Diebstahl von drei hochwertigen Mountainbikes. Die Täter verschafften sich durch den hinteren Gartenbereich Zugang zum Grundstück und brachen in einen Schuppen ein, in dem die Fahrräder mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Bereich aufbewahrt wurden.

Die Fahrräder wurden von den Unbekannten entwendet und abtransportiert. Aufgrund der Größe der gestohlenen Objekte und des Tatorts gehen die Ermittler davon aus, dass ein größeres Fahrzeug genutzt wurde und mehrere Täter vor Ort waren.

Am Tatort sicherte die Polizei Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 21:15 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ruft Zeugen auf, sich zu melden, insbesondere wenn sie verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell