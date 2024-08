Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tostedt - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Tostedt (ots)

Am Freitag, gegen 12 Uhr, wurde eine 45Jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau aus der Samtgemeinde Tostedt überquerte die Bahnhofstraße in Tostedt. Ein 72Jähriger Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße in Richtung der B75. Im Bereich eines Fußgängerüberweges erfasste er die Frau mit seinem Fahrzeug. Diese fiel auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um sie. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Klinik. Die Bahnhofstraße war für den Zeitraum des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme für 45 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizei Tostedt.

