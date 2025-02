POL-HX: Nachtrag: Vermisste 64-Jährige wieder da

Marienmünster (ots) - In Marienmünster wird eine 64-Jährige vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Dienstag, 11. Februar. Nach ersten Erkenntnissen soll sie am 12. Februar ihre Wohnung in Marienmünster-Bredenborn mit zwei Taschen und ihrem Hund - einem braun-weißen Havaneser - verlassen haben. Bis zum 14. Februar soll sie in einem Hotel in der Rundestraße in Hannover übernachtet haben, danach verliert sich ihre ...

