Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw übersieht Pkw - Frau schwer verletzt

Höxter (ots)

Am Montagmittag, 17. Februar, ereignete sich auf der Albaxer Straße in Höxter ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Frau aus Höxter schwere Verletzungen erlitt.

Gegen 12.25 Uhr fuhr die Frau mit einem schwarzen Mercedes von Höxter in Richtung Holzminden. Auf Höhe eines Elektronikherstellers beabsichtigte sie rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Ein dahinterfahrender Lkw-Fahrer übersah den Abbiegevorgang und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei schleuderte der Pkw in eine Einfahrt. Die 41-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Lkw-Fahrer aus Kall blieb unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro./rek

