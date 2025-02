POL-HX: Pkw flüchtet nach Unfall

Steinheim (ots) - Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro ist auf einem Parkplatz in Steinheim an einem abgestellten Fahrzeug entstanden. Ein Unfall-Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag, 4. Februar, wurde um 14.30 Uhr ein grauer Honda Accord auf dem Parkplatz "Center am Speicherturm" an der Anton-Spilker-Straße abgestellt. Als die Fahrerin gegen 15 Uhr zu ihrem Auto ...

mehr