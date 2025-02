Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht mit 2.500 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro ist auf einem Parkplatz in Steinheim an einem abgestellten Fahrzeug entstanden. Ein Unfall-Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag, 4. Februar, wurde um 14.30 Uhr ein grauer Honda Accord auf dem Parkplatz "Center am Speicherturm" an der Anton-Spilker-Straße abgestellt. Als die Fahrerin gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie im Bereich der linken hinteren Tür Beschädigungen und mehrere Kratzer. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Sie sollten sich unter Telefon 05271/962-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell