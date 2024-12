Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand eines Stallgebäudes

Stockach-Airach (ots)

Am 12. Dezember 2024 um 20:01 Uhr wurde die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, zu einem Gebäudebrand alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "B4 - Bauernhof Feuer sichtbar" in Airach. Zeitgleich wurden die Führungsgruppe, der Wasserförderungszug sowie die Abteilung Seelfingen zum Einsatz gerufen.

Bei der Anfahrt zum Einsatzort war für die Einsatzkräfte bereits ein deutlicher Feuerschein sichtbar. Vor Ort stand ein Stallgebäude mit angrenzendem Heulager in Vollbrand. Glücklicherweise konnten die Tiere noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet und in einem benachbarten Gehege in Sicherheit gebracht werden.

Das schnelle und beherzte Eingreifen der zuerst eintreffenden Kräfte ermöglichte eine rasche Eindämmung des Feuers und verhinderte dessen weitere Ausbreitung. Eine Riegelstellung schützte angrenzende Bereiche vor einem Übergreifen des Brandes. Die Löschwasserversorgung wurde durch mehrere Löschfahrzeuge sowie einen temporär eingerichteten Pendelverkehr sichergestellt. Während des Einsatzes wurden die glimmenden Heuballen mithilfe eines vorhandenen Radladers auseinandergezogen und abgelöscht. Zudem erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten an der Dachkonstruktion. Der Gesamteinsatz dauerte etwa drei Stunden.

Neben der Feuerwehr Stockach war auch die Drohneneinheit des Landkreises im Einsatz, die Übersichts- und Wärmebilder der Einsatzstelle an die Führungsgruppe und den Einsatzleiter lieferte. Ein Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Radolfzell wurde zwar alarmiert, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Vor Ort waren zudem starke Kräfte der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes. Drei Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Erstmalig kam das neue Hygienekonzept der Feuerwehr Stockach zum Einsatz, welches den Atemschutzgeräteträgern ermöglichte, ihre kontaminierte Einsatzkleidung noch an der Einsatzstelle gegen saubere Wechselkleidung zu tauschen.

Die Einsatzkräfte danken den Anwohnern herzlich für ihre vorbildliche Unterstützung beim Einweisen zur Einsatzstelle. Angesichts der engen und verwinkelten Straßen im Einsatzgebiet war diese Hilfe besonders wertvoll.

