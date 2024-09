Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen Quad von Grundstück

Vellahn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Quad von einem Grundstück in Camin bei Vellahn entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das grüne Quad vom Hersteller "China Engine" am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr im umfriedeten Garten einer Doppelhaushälfte abgestellt. Gegen 07:30 Uhr am nächsten Morgen wurde das Fehlen des Fahrzeuges (Erstzulassung 2018) bemerkt. Die Polizei in Boizenburg (038847-6060) ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zum Sachverhalt, der sich in der Straße Alter Hof ereignet hat. Der Wert des Quads wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

