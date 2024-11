FW Stockach: Brand am Gebäude

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Stockach-Wahlwies (ots)

Am Dienstag, den 12. November 2024, wurde die Feuerwehr Stockach mit den Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt um 18:09 Uhr mit dem Alarmstichwort "B3 - Feuer am Gebäude" zu einem Brand an einer Schreinerei in Wahlwies alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Materiallager in unmittelbarer Nähe des Gebäudes in Flammen. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde weiträumig ausgeleuchtet, und das Gebäude wurde mittels Überdrucklüftern rauchfrei gemacht.

Insgesamt war die Feuerwehr Stockach mit 8 Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Zur Absicherung der Einsatzkräfte wurde zusätzlich der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und wird von der Polizei untersucht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell