Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Übergabe von Wechselkleidung an die Feuerwehr

Stockach (ots)

Am 20. Mai kam es zu einem größeren Brand an der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Fa. Pfeiffer im Industriegebiet Hardt. Hieraus entwickelte sich für die Freiwillige Feuerwehr Stockach ein Zeit- und personalintensiver Einsatz, an dem mehrere Abteilungen beteiligt waren. Für diesen Einsatz wollte sich die Fa. Pfeiffer bei den Feuerwehr-Kameradinnen und Kameraden in irgendeiner Form bedanken. Als sich beim nächsten Großeinsatz in der Radolfzeller Straße am 23. Juli zeigte, dass die vorhandene Wechselbekleidung für die eingesetzten Atemschutzgeräteträger unzureichend, verschlissen und nicht mehr zeitgemäß ist, entstand die Idee einer Sachspende in Form von Wechselbekleidung. Nach dem Motto "im Zweifelsfall lieber zu groß als zu klein" wurden insgesamt 24 Sätze Wechselbekleidung in unterschiedlichen Größen beschafft. Ein Satz umfasst: T-Shirt, Trainingsanzug mit Hose & Jacke, Gartenschuhe (Clogs). Die 24 Sätze Wechselbekleidung werden einzeln in Folie verschweißt und in Kunststoffkisten (nach Größe sortiert) im Bedarfsfall an die Einsatzstelle gebracht. Wenn künftig die Atemschutzgeräteträger nass und verschmutzt aus dem Einsatz kommen, sollen sie vor Ort die durch Ruß kontaminierte Einsatzbekleidung ablegen, eine Reinigung von Gesicht und Händen durchführen und anschließend die neue Wechselbekleidung anziehen.

Pressesprecher Felix Ritter und Alida Klaiber vom Team Öffentlichkeitsarbeit präsentierten bei der Spendenübergabe stolz die neue Wechselkleidung.

Frau Katter bedankte sich für die Stadt als Träger der Feuerwehr bei der Fa. Pfeiffer für die Spende. Die auf dem Foto abgebildeten Führungskräfte der Feuerwehr bedankten sich ebenfalls bei der Fa. Pfeiffer für diese praktische Sachspende.

