Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Fahrzeugweihe der neuen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Stockach

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Große Feierstunde für die Feuerwehr Stockach und die Abteilung Kernstadt. Am 29. September gab es Grund zu feiern, die drei neuen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Stockach wurden mit einem Gottesdienst in der St. Oswald Kirche und einer offiziellen Feierstunde vor dem Bürgerhaus Adler Post in der Stockacher Oberstadt geweiht.

Die Weihe der Fahrzeuge wurde durch Herrn Pfarrer Huber von der katholischen Kirche, sowie Herrn Diakon Ulrich Eschbach von der evangelischen Kirche im Außenbereich auf der Hauptstraße vor dem Bürgerhaus durchgeführt.

Bei den drei neuen Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Stockach handelt es sich um einen Kommandowagen als Zubringer Fahrzeug für den Kommandanten der Feuerwehr Stockach, ein Tanklöschfahrzeug zur Löschwasser Zubringung, sowie ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Lösch- und Technische Hilfe Einsätze.

Nach der offiziellen Weihe gab es im Bürgerhaus Adler Post weitere Ansprachen und Grußworte der Bürgermeisterin Susan Katter, des Kreisbrandmeisters des Landkreises Konstanz, Andreas Egger und des Kommandanten Uwe Hartmann. Auch Abteilungskommandant Bernd Zimmermann freute sich sehr über die gelungene Veranstaltung und die Weihe der neuen Einsatzfahrzeuge und hob in seiner Rede die Wichtigkeit und den gut ausgestatteten Fuhrpark der Abteilung Kernstadt und der Feuerwehr Stockach hervor. Die neuen Einsatzfahrzeuge werden auch über die Stadtgrenzen hinaus in der Verwaltungsgemeinschaft , im gesamten Landkreis Konstanz und wie bereits Mitte September, zur Überlandhilfe zu einem Gebäudebrand in den Bodenseekreis ausrücken.

Viele Besucher sowie Kameraden der Feuerwehr Stockach und der umliegenden Feuerwehren nahmen an der Veranstaltung teil. Die neuen Einsatzfahrzeuge sind im Einsatzdienst und ab jetzt vollständig für den Schutz der Stadt Stockach zuständig.

***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell