Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Überlandhilfe zum Gebäudebrand in den Bodenseekreis

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Billafingen (ots)

Am 19.09.2024 wurde die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt um 6:33 Uhr mit dem Stichwort Brand einer Lagerhalle in den Bodenseekreis nach Owingen Ortsteil Billafingen alarmiert. Dort kam es in den Morgenstunden zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand eines Gebäudes.

Bei dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand schon ein großer Teil des Dachstuhls in Vollbrand. Es wurde daraufhin das Einsatzstichwort erhöht und weitere Kräfte nachgefordert. Unter anderem auch die hier hinterlegte zweite Drehleiter aus Stockach. Die erste Drehleiter und weitere Einsatzkräfte kamen aus Überlingen und von weiteren umliegenden Feuerwehren.

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Der betroffene Dachstuhl des Gebäudes brannte jedoch in kürzester Zeit nieder. Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt war mit der Drehleiter und einem Löschfahrzeug an den Löschmaßnahmen beteiligt. Da in der Anfangsphase die Wasserversorgung in Billafingen für die kurzzeitig erhöhte Wasserentnahme nicht gesichert war, fuhr auch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Stockach die Einsatzstelle an und sicherte die Löschwasserversorgung für die Drehleiter.

Für die Feuerwehr Stockach konnte der Einsatz nach drei Stunden beendet werden.

Für weitere Informationen verweisen wir auf den Pressebericht des Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis.

Im Einsatz waren die Feuerwehren zeitweise mit bis zu 105 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen.

Eingesetzte Kräfte: - Freiwillige Feuerwehr Owingen - Freiwillige Feuerwehr Überlingen - Freiwillige Feuerwehr Salem - Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Freiwillige Feuerwehr Stockach (Landkreis Konstanz) - Drohneneinheit Bodenseekreis - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK Regelrettungsdienst und OrgL - DRK Schnelleinsatzgruppe - Energieversorger

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell