FW Stockach: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Stockach (ots)

Zum zweiten Einsatz des Tages wurde die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt am 19.09.2024 um 17:43 Uhr in die Ludwigshafener Straße alarmiert. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der Notruf wurde über eine Notrufzentrale des Autoherstellers an die Leitstelle gemeldet und diese alarmierte die Rettungskräfte mit dem Einsatzstichwort Verkehrsunfall näheres bislang unklar.

Die Feuerwehr Stockach rückte mit dem Rüstzug bestehend aus vier Einsatzfahrzeugen zur gemeldeten Einsatz Örtlichkeit aus. Vor Ort konnte die Lage bestätigt werden. Nach erster Erkundung durch die Feuerwehr war keine Person mehr in einem der Fahrzeuge. Durch den Unfall traten aus dem PKW Betriebsmittel aus.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Sicherung der Unfallstelle, sicherstellen des Brandschutzes und Aufnehmen der ausgetretenen Betriebsmittel.

Die Feuerwehr Stockach war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und konnte nach einer Stunde den Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell