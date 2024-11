Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Drei schwere Verkehrsunfälle vom 29.10.2024 bis zum 01.11.2024 fordern Feuerwehr

Stockach

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde vom 29.10.2024 bis zum 01.11.2024 zu insgesamt drei schweren Verkehrsunfällen alarmiert.

VU am Dienstag, 29.10.2024 Stockach - Zoznegg. K6180 Die Abteilung Kernstadt wurde um 10:20 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall Person im PKW alarmiert. Eine schwerverletzte Person befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr eingeschlossen noch im PKW nicht eingeklemmt. Der verunfallte PKW wurde durch die Feuerwehr gesichert und der Brandschutz sichergestellt. Nach Rücksprache mit dem Notarzt und dem Rettungsdienst wurde sich für eine schonende Patientenrettung entschieden. Hierzu entfernte die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertüre und die B-Säule des Fahrzeugs. Der Patient konnte schonend durch die große Seitenöffnung mit dem Spineboard befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

VU am Donnerstag, 31.10.2024 Stockach-Überlingen B31N. Die Abteilung Kernstadt wurde zusammen mit der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen um 21:44 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall unklar alarmiert. An der Einsatzstelle konnte ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen vorgefunden werden. Es waren keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Personenbetreuung und Versorgung mit dem Rettungsdienst, das Ausleuchten der Unfallstelle und die Sicherung des Brandschutzes. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen wurden alle Unfallfahrzeuge stromlos geschaltet und auf auslaufenden Betriebsmittel kontrolliert.

Aus gegebenem Anlass möchten wir auch hier nochmal auf die zu bildende Rettungsgasse hinweisen. Gerade bei Einsätzen auf der Autobahn erleben wir öfter, dass eine Anfahrt nur erschwert und mit deutlichem Zeitverzug möglich ist. Auch bei diesem Einsatz war durch die nicht vorhandene Rettungsgasse unsere Anfahrt zur Einsatzstelle erschwert.

VU am Freitag, 01.11.2024 Stockach-Singen/Kreuz Hegau A98. Die Abteilung Kernstadt wurde um 5:07 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall Person im PKW alarmiert. Vor Ort konnte beim Eintreffen der Feuerwehr ein stark deformierter PKW auf dem Grünstreifen der Autobahn auf dem Dach liegend angetroffen werden. Der Fahrer konnte glücklicherweise durch Ersthelfer aus dem PKW befreit und an den erst eintreffenden Rettungsdienst und Notarzt übergeben werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auch hier auf das Sicherstellen des Brandschutzes, Absichern und Absperren der rechten Fahrbahn auf der Autobahn, Ausleuchten der Unfallstelle und Abklemmen der Stromversorgung.

