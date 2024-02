POL-EN: Hattingen - Hausbewohner vertreibt Einbrecher in der Bogenstraße

Schwelm (ots) - Am 23.02.2024, gegen 16:20 Uhr fährt ein Linienbus von einer Haltestelle in der Hauptstr in Schwelm an. Als eine unbekannte Fußgängerin vor dem Linienbus auf die Fahrbahn tritt und der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführt, stürzt eine 6-jährige in dem Bus und verletzt sich dabei leicht. Die 6-jährige wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

