FW Stockach: Rauchentwicklung aus Gebäude

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde am 18.11.2024 um 15:55 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in die Dillstraße alarmiert.

Laut Alarm- und Ausrückeordnung rückte ein Löschzug zur gemeldeten Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude bestätigt werden. Bei dem Einsatzobjekt handelt es sich um ein schon länger leer stehendes Gebäude.

Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung und Erkundung, sowie zu einer möglichen Menschenrettung ins Gebäude. Es konnte ein Kleinbrand im Inneren des Gebäudes vorgefunden und durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Nach Kontrolle aller Räumlichkeiten waren zum Brandzeitpunkt keine Personen mehr im Gebäude.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurden die Räumlichkeiten durch die Feuerwehr noch natürlich belüftet. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr Stockach nicht notwendig.

Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden. Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell