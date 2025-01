Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Motorrad fährt auf Motorrad auf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 15:40 Uhr, ist in Stühlingen im Bereich der Unteren Alp und der Abzweigung L 159/K 6599 ein Motorradfahrer auf einen anderen Motorradfahrer aufgefahren. Eine kleine gemeinsame Gruppe von Motorradfahrern befuhr die Landstraße von Bonndorf kommend. Beim Rechtsabbiegevorgang in die Kreisstraße in Richtung Mauchen verringerte der vorausfahrende 43-jährige Motorradfahrer seine Geschwindigkeit. Der dahinter befindliche 41jährige Motorradlenker fuhr dabei auf den Vordermann auf. Beide Motorradfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Die Rettungskräfte des DRK waren vor Ort. Der 41Jährige wurde in eine Klinik verbracht. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 12000 Euro belaufen.

