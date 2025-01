Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Frontalkollision im Begegnungsverkehr - mehrere Schwerverletzte

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 16:35 Uhr, ist es auf der Hauensteiner Straße zwischen Luttingen und Albert zu einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge gekommen, bei welcher alle beteiligten Insassen verletzt wurden. Ein 29jähriger Pkw-Lenker mit weiteren drei Insassen (im Alter von 39, 7 und 6 Jahren) befuhr die Landstraße 154 in Richtung Säckingen. Aus noch unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem 47jährigen Autofahrer und seinem Mitfahrer (im Alter von 54 Jahren), welcher ordnungsgemäß in Richtung Albbruck unterwegs war. Der 29-Jährige wird durch den Unfall leicht verletzt, alle anderen Personen werden schwer verletzt. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort wurden die Verletzten mittels Heli und Rettungswagen in mehrere Kliniken gebracht. Rettungskräfte des DRK und der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Fahrbahn wurde gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf etwa 25000 Euro belaufen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

