Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu "Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle in Venn": Zeugen aus der Buslinie 013 gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 4. November, berichtete die Polizei Mönchengladbach von einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 15-Jährigen an der Haltestelle Stationsweg in Venn. Nun ist auch bekannt, welcher Bus an der Haltestelle hielt, in den sich der Junge geflüchtet hatte. Es handelte sich um die Linie 013 in Richtung Waldniel. Der Bus hat die Haltestelle ca. um 15.47 Uhr erreicht. Zeugen, welche zu diesem Zeitpunkt in dem Bus saßen und möglicherweise Angaben zu den Tätern machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

