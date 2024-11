POL-MG: Drei Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Am 4. November gegen 23.30 Uhr hat ein Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in Güdderath überfallen und einen hohen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der Tatverdächtige fußläufig über die Pkw-Zufahrt des Autohofes am Marie-Bernays-Ring. Nachdem er den Verkaufsraum betreten hatte, bedrohte er den Tankstellenmitarbeiter ...

mehr