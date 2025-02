POL-HX: Unfall beim Ausparken sorgt für Vollsperrung der B83

Höxter (ots) - Am Montagmorgen, 3 Februar, ereignete sich auf der Detmolder Straße in Höxter-Fürstenau ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Gegen 8:00 Uhr war eine 32-Jährige aus Steinheim mit ihrem Mercedes in Richtung Bödexen unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein Lastwagen mit zwei Anhängern entgegenkam. In diesem Moment löste sich eine Eisplatte vom ...

