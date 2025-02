Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eis rutscht vom Anhänger und beschädigt Pkw - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Montagmorgen, 3 Februar, ereignete sich auf der Detmolder Straße in Höxter-Fürstenau ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Gegen 8:00 Uhr war eine 32-Jährige aus Steinheim mit ihrem Mercedes in Richtung Bödexen unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein Lastwagen mit zwei Anhängern entgegenkam. In diesem Moment löste sich eine Eisplatte vom hinteren Anhänger des Lkw, schlug gegen den Mercedes und verursachte Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei Höxter ermittelt nun in dem Fall und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem Lkw mit den beiden Anhängern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden. Hinweis der Polizei: Besonders in den Wintermonaten sollten Lkw-Fahrer vor Fahrtantritt ihre Fahrzeuge sorgfältig auf Schnee- und Eisablagerungen überprüfen, um derartige Unfälle zu vermeiden./rek

