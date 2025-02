Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Autos in Ottbergen aufgebrochen

Höxter (ots)

Eine Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen in Höxter-Ottbergen beschäftigt die Ermittler der Kriminalpolizei in Höxter. Bislang sind fünf Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen abgestellte Fahrzeuge von Unbekannten geöffnet und durchsucht wurden. Dabei wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Bei der Beute handelt es sich zum Beispiel um technische Geräte, Werkzeuge, aber auch um Geldbörsen mit Bankkarten. Von einem betroffenen Konto wurde zwischenzeitlich sogar Bargeld abgehoben.

Betroffen ist insbesondere die Steinäckernstraße, weitere Fahrzeuge parkten in den Straßen "Am Sprung" und "Bruchhäuser Straße". Der mögliche Tatzeitraum liegt in der Nacht von Sonntag, 2. Februar, auf Montag, 3. Februar. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Aufbruchsserie gegen 3 Uhr in der Nacht stattgefunden haben.

Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0, auch weitere Betroffene sollten sich mit der Polizei in Höxter in Verbindung setzen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell