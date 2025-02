Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von der Straße ab - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Steinheim (ots)

Am Samstagabend, 1. Februar, ereignete sich gegen 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B239 in der Nähe von Steinheim. Ein 29-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg war mit seinem Ford Focus in Richtung Steinheim unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr zur B252 rechts von der Fahrbahn abkam. Im Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer auch sein 7-jähriger Sohn. Glücklicherweise blieben beide Insassen unverletzt, jedoch wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungsdienst wurde auf den Unfall aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Eine daraufhin durchgeführte Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Polizei warnt eindringlich: "Wenn Sie Alkohol getrunken haben, lassen Sie das Auto bis zur vollen Ausnüchterung stehen! Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. In diesem Fall ist es reiner Zufall, dass beide Personen unverletzt geblieben sind."/rek

