POL-HX: 20 Unfälle auf glatten Straßen im Kreis Höxter

Bad Driburg (ots) - In Bad Driburg ist auf einem Parkplatz an der Ecke Jahnstraße/Schirrmannweg ein Auto beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 17. Januar, vermutlich in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 11.35 Uhr. Da es sich in diesem Gebiet zwischen Sportanlagen, Grundschule und Jugendherberge um einen sehr belebten Bereich handelt, hofft die Polizei zur Unterstützung ihrer Ermittlungen auf ...

