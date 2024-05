Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert auf Auto aufgefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.5.2024 fuhr ein alkoholisierter Autofahrer gegen 20.20 Uhr auf der Heessener Straße in Dolberg auf einen Pkw auf, dessen 34-jähriger Fahrer an einer roten Ampel wartete. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den Autos ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme verhielt sich der 43-jährige Verursacher aus Hamm aggressiv sowie unkooperativ und war erkennbar alkoholisiert. Polizisten nahmen den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Hammer keinen Führerschein besitzt und bereits gegen 19.30 Uhr Beteiligter eines Polizeieinsatzes in Hamm gewesen war. Nachdem er sich zwischenzeitlich beruhigt hatte, wurde der 43-Jährige wieder aggressiver, so dass er die folgenden Stunden zur Verhinderung von Straftaten im Gewahrsam blieb.

