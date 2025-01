Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen überwältigen Angreifer am Hauptbahnhof

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montag, dem 27.01.2025 kommt es gegen 20:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Mainzer Hauptbahnhof.

Ein 33-Jähriger aus Hessen befindet sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zunächst brüllt er willkürlich Passanten an, bis er schließlich eine 23-Jährige Mainzerin angreift. Er schlägt sie mehrfach und nimmt sie zwischenzeitlich in den Schwitzkasten. Zwei aufmerksame Zeuge beobachten den Vorfall und eilen der Frau zur Hilfe. Durch großen Kraftaufwand können sie den 33-Jährigen von weiteren Taten abhalten und am Boden fixieren. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte legen dem Mann zunächst Handfesseln an und versuchen ihn zu beruhigen. Er wird durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und medizinisch versorgt.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

