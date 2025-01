Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisiert, zu schnell und ohne Führerschein

Mainz-Altstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Mainz verstärkt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr kontrollierten Beamte des Mainzer Altstatdreviers einen weißen Transporter in der Göttelmannstraße. Der Fahrer, ein 23-jähriger Serbe, zeigte den Polizisten eine bosnische Fahrerlaubnis. Diese war jedoch nur maximal ein Jahr nach Wohnsitznahme in Deutschland gültig. Da der 23-Jährige bereits seit über einem Jahr in Deutschland wohnt, wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Einer der vier Mitfahrer konnte zudem keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen. Auch er muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Da keiner der anderen Insassen den Transporter weiterfahren konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und im Anschluss an den Fahrzeughalter ausgehändigt.

In der Nacht zu Samstag, gegen 02:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Auto mit Offenbacher Kennzeichen auf, welches mit nicht angepasster Geschwindigkeit durch die Holzhofstraße fuhr. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mercedes in der Karl-Weiser-Straße kontrolliert werden. Der 27-jährige Fahrer konnte weder einen Führerschein noch ein anderes Ausweisdokument vorlegen. Nach Identitätsfeststellung des Fahrers, war der Grund seines nicht vorhandenen Führerscheins schnell klar. Der Offenbacher war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 27-jährige Fahrer sowie der 26-jährige Fahrzeughalter, der sich auf dem Beifahrersitz befand, müssen mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, bzw. dessen Duldung rechnen.

In der selben Nacht gegen 04:00 Uhr fiel erneut ein Auto auf, dass sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hielt. Hierbei lenkte der Fahrer seinen Wagen bei erlaubten 30 km/h mit geschätzten 100 km/h über die Rheinstraße. Bei der folgenden Kontrolle pustete der 37-jährige Mann aus Hessen 1,67 Promille. Die Weiterfahrt war für den Raser beendet. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell